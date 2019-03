utenriks

– Eg synest det er veldig riktig å utforske om denne moglegheita finst, seier Wara til NTB.

Han stiller seg no bak eit svensk forslag om at det bør opprettast eit internasjonalt tribunal for IS-krigarar.

– Det vi står overfor her er bestialske drap, valdsforherding og det mange vil kalle lovbrot mot menneskja. Då bør første moglegheit vere å sjå om vi kan straffe slike lovbrot der lovbrota har skjedd, seier Wara.