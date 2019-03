5.000 einslege mindreårige asylsøkarar treng tak over hovudet

utenriks

Pentagon seier i ei fråsegn at helsedepartementet i landet har bedt forsvarsdepartementet om hjelp til å innkvartering for opp mot 5.000 mindreårige asylsøkarar heilt til 30. september i år, viss det blir nødvendig.

I februar vart 6.825 mindreårige asylsøkarar, som kom utan familie, arresterte etter å ha kryssa grensa ulovleg. Same tal for januar var 5.119 personar, ifølgje toll- og grensekontrollbyrået CBP. Ifølgje ein amerikansk etat for barn og familiar er om lag 11.500 einslege mindreårige asylsøkarar tatt hand om av styresmaktene.

CBP-sjef Kevin McAleenan sa torsdag at talet på illegale innvandrarar som kom USA i februar, var det høgaste på fleire år.

– Vi står for tida overfor ei humanitær og nasjonal tryggingskrise langs den sørlege grensa vår, sa han.

Amerikanske styresmakter ventar at talet på innvandrarar som prøver å ta seg inn i landet, kjem til å auke dei neste månadene. Migrantane som tar seg til USA, er i all hovudsak frå mellomamerikanske land.

(©NPK)