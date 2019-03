Kinesiske styresmakter støttar Huaweis søksmål mot USA

utenriks

Wang Yi seier Kina vil treffe «alle nødvendige tiltak» for å forsvare dei «legitime rettane» til bedriftene og borgarane i landet. Kva desse tiltaka dreier seg om, blir ikkje nemnt.

– Vi vil ikkje gå som tause lam til slaktaren, sa Wang på ein pressekonferanse fredag.

Han hevdar Huawei-motstanden til amerikanarane «openbert» er «bevisst politisk undertrykking».

Wang støttar òg Huaweis søksmål mot amerikanske styresmakter. Onsdag kunngjorde selskapet at det stemnar USA for å ha hindra offentlege etatar frå å kjøpe Huaweis produkt og tenester. Selskapet meiner at den amerikanske kongressen har mislykkast med å legge fram bevis som stør opp under restriksjonane på Huawei-produkt.

Amerikanske styresmakter har så langt ikkje kommentert søksmålet.

