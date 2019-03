Mild straff for Manafort – snautt fire års fengsel for økonomisk kriminalitet

utenriks

Dommen på tre år og elleve månader i fengsel gjeld forhold knytt til jobben han gjorde som rådgivar for ukrainske politikarar.

Domstolen i Alexandria i Virginia hadde allereie funne han skuldig i fem tilfelle av uriktig skatterapportering, to tilfelle av banksvindel og eitt tilfelle av å ikkje oppgi ein utanlandsk bankkonto. Straffeutmålinga torsdag inkluderer ei bot på 50.000 dollar, som svarer til drygt 430.000 kroner etter dagens kurs.

Straffa er mykje mildare enn ho kunne vorte. Retningslinjene frå påtalemakta tilsa at lovbrota kvalifiserer til mellom 235 og 293 månader i fengsel, det vil seie snautt 19 til drygt 24 år bak murane. Dommar T.S. Ellis sa torsdag at anslaget frå påtalemakta var «overdrive», ifølgje nyheitsbyrået AP.

– Audmjuka og skamfull

– Dei to siste åra har vore dei vanskelegaste åra for meg og familien min. Å seie at eg er audmjuka og skamfull er ei underdriving, sa Manafort til dommar T.S. Ellis torsdag før han fekk dommen.

Dommaren sa torsdag at han var overraska over å ikkje høyre at Manafort angrar. Då svarte Manafort, som møtte i grøn fengselsdrakt og sat i rullestol, at han meiner «det viktige med denne saka er at den tener som eit fyrtårn for å åtvare andre», ifølgje Fox News.

Kevin Downing, ein av Manaforts advokatar, sa utanfor rettsbygningen i Alexandria torsdag at klienten hans gjorde det klart at han tar ansvar for handlingane sine, skriv Variety.

Ny dom til veka

69 år gamle Manafort vart i fjor funnen skuldig i skattesvindel og bedrageri mot bankar, for å ha skjult inntekter frå arbeid i Ukraina frå amerikanske skattestyresmakter og for å ha overdrive inntekta si i søknader om lån.

Etter at han vart funnen skuldig i domstolen i Virginia, sa han seg òg skuldig i ulovleg lobbyverksemd for ukrainske politikarar. Dommen i den andre saka, som er behandla i ein domstol i hovudstaden Washington, er venta neste veke. Då blir det også avgjort om dommane skal sonast samtidig eller etter kvarandre.

Manaforts advokatar bad før straffeutmålinga om at han burde få mildare straff på grunn av helsa. Dei seier han har fått gikt og klaustrofobi i varetektsfengselet.

Russland-etterforskinga

Manaforts dom er den strengaste som har vorte gitt til nokon etter at spesialetterforskar Robert Mueller starta Russland-etterforskinga, som etterforskar eventuelle koplingar mellom Donald Trumps administrasjon og russiske styresmakter. Manafort får godskrive dei ni månadene han har sete i varetekt sidan juni.

Advokat Downing seier dommen viser at det «ikkje er bevis på at Manafort var involvert i samarbeid med regjeringa i Russland».

Påtalemakta ønskte ikkje å kommentere dommen då dei forlét rettsbygningen i Virginia.