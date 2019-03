Rause bidrag til naudhjelp og bistand i Syria

utenriks

Under givarkonferansen i Brussel i fjor vart det gitt løfte om rundt 38 milliardar kroner i naudhjelp og bistand til syrarane for 2018.

Men nærare 53 milliardar kroner har kome inn, og det er 40 prosent meir enn opphavleg lova. EUs medlemsland og institusjonar bidrog åleine med over 41 milliardar kroner, heile 56 prosent meir ein lova, opplyser EU.

Under givarmøtet i fjor vart det også lova nærare 31 milliardar kroner for perioden 2019 til 2021, og dessutan 186 milliardar kroner i lån til oppattbygging fram til utgangen av neste år. 77 prosent av desse låna er ifølgje EU no utbetalte.

Pengeløfta frå den store givarkonferansen for Syria i fjor var likevel ikkje i nærleiken av å nå det nivået FN meinte var nødvendig og langt under det givarlanda lova å bidra med året før.

Neste veke inviterer EU og FN til ein ny givarkonferanse i Brussel, der det også vil bli lagt vekt på kor viktig det er å stø opp om ei varig løysing på den åtte år lange krigen i Syria.

