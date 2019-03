Trumps kommunikasjonssjef går av

utenriks

Shine skal jobbe som seniorrådgivar i Trumps valkampapparat før 2020-valet, og går av etter eige ønske.

Shine kom til Det kvite hus frå stillinga som toppsjef i Fox News, der han skal ha vorte pressa ut i kjølvatnet av at grunnleggjaren av kanalen, Roger Ailes, vart skulda av fleire kvinnelege tilsette for seksuell trakassering.

Shine er den femte kommunikasjonsdirektøren i Det kvite hus sidan Donald Trump tiltredde som president. Han tok over stillinga etter Hope Hicks. Forgjengaren hennar Anthony Scaramucci hadde stillinga i under to veker før han fekk sparken etter å ha skjelt ut to av Trumps dåverande rådgivarar.

(©NPK)