Brexitsamtalane fastlåst

utenriks

NTB får opplyst frå britisk side at samtalane fortset måndag.

I Downing Street blir situasjonen omtalt som «fastlåst». Storbritannias statsminister Theresa May og sjefen i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker snakka saman på telefon søndag kveld, men har droppa planane om å møtast måndag.

Brexitavtalen skal etter planen opp til ny avstemming i Underhuset tysdag kveld.

Måndag er derfor i praksis siste frist for å få lagt fram ei semje i tide. EU og Storbritannia har forhandla om eit vedlegg til avtalen for å roe britiske folkevalde om dei kontroversielle løysingane i avtalen for irskegrensa.

Utan semje om eit slikt tillegg blir det rekna som høgst sannsynleg at avtalen vil bli nedstemt på nytt.

Den britiske avisa The Times skriv at konservative parlamentarikarar no ber May om å stoppe den planlagte avstemminga og gå inn for ein plan B i staden. Den alternative planen går ut på å halde ei avstemming om kva for endringar Underhuset krev i avtalen for å kunne godkjenne han.

Tanken er ifølgje The Times' kjelder at ein klar bodskap frå Underhuset om kva fleirtalet er villig til å støtte, vil auke pressa på EU i forhandlingane.

