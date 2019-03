Dei siste kampane mot IS held fram i Baghouz

utenriks

Dei siste vekene har SDF innstilt kampane i fleire omgangar for å sleppe ut kvinner, barn og menn som ville overgi seg, inkludert mistenkte jihadistar. Landsbyen blir rekna som den siste bastionen til kalifatet på syrisk jord.

Etter at straumen med sivile vart mindre, opplyste dei kurdisk-leidde styrkane søndag at tida for å overgi seg var ute, og kampane vart tatt opp igjen. Måndag morgon hadde SDF tatt kontroll over fleire stillingar frå dei få IS-krigarane som var igjen, ifølgje ein representant for SDF.

– Daesh kjemper tilbake med tunge våpen og prøvde å gjennomføre fleire sjølvmordsangrep, seier han. Daesh er eit arabisk ord for IS.

Jagarfly frå koalisjonen har òg angripe eit våpenlager i området etter at offensiven starta.

Truleg er det rundt 500 IS-krigarar igjen i landsbyen saman med opp mot 4.000 sivile. SDF-talsmann Mustafa Bali seier til nyheitsbyrået AP at styrkane deira går varsamt fram, og at fienden fleire stader gøymer seg i tunnelar under bakken. Dei fryktar òg at det er lagt ut landminer og andre feller.

– Viss vi oppdagar sivile undervegs, skal vi gjere alt vi kan for å evakuere dei frå slagmarka, seier Bali.

Ein høgtståande amerikansk forsvarstilsett sa før helga at det ikkje er overraskande om det går fleire veker før ein har «reinska opp» i området.

