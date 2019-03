Etiopia-ulykka rammar bistandsmiljøet hardt

utenriks

Ruta mellom Addis Abeba og Nairobi blir til kvardags kalla FN-ruta, fordi ho hyppig blir nytta av tilsette i hjelpeorganisasjonane, fortel Norad i ei pressemelding. 157 menneske mista livet då Boeing 737 Max-maskina frå Ethiopian Airlines styrta søndag.

Blant dei var den norske Røde Kors-medarbeidaren Karoline Aadland (28). Måndag var tilsette samla til minnestund for henne i hovudkvarteret til organisasjonen i Oslo.

– Karoline hadde nettopp fylt 28 år og var på veg til Kenya og Burundi. Ho var på veg for å gjere det ho elska, nemleg å hjelpe andre, sa generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors til kollegaene sine.

Aadland var økonomiarbeidar i den internasjonale avdelinga i Røde Kors. Ho hadde arbeidd i organisasjonen i under eitt år då ulykka skjedde, men hadde gjort djupt inntrykk på kollegaene.

– Ho var eit veldig varmt menneske som det var lett å komme i kontakt med. Samtidig var ho ein veldig dugande økonom, som hadde eit stort ønske om å bruke evnene sine til å hjelpe andre, seier Apeland til NTB.

Røde Kors har lagt ut minneprotokoll på kontoret i Oslo, og flagga måndag på halv stong.

– Ein tung dag

Søndagsavgangen frå Addis Abeba hadde ekstra mange bistandsarbeidarar om bord på grunn av eit stort internasjonalt klimamøte i Nairobi der FNs miljøorganisasjon UNEP held til. Då møtet opna vart det flagga på halv stong også her.

– Kvar og ein som mista livet i flyulykka i går, er eit vondt tap for familie, venner og kollegaer. For bistandssektoren vart det òg ein spesielt tung dag. Førebels veit vi at Norges Røde Kors, Flyktninghjelpen og Norec hadde medarbeidarar om bord. I tillegg fortel FN om at ulike FN-organisasjonar hadde til saman 19 medarbeidarar på flyet, og dei svenske kollegaene våre i Sida har mista ein av sine, seier Norad-direktør Jon Lomøy.

– I Noreg er vi ikkje fleire i bistandsbransjen enn at vi alle blir ramma av dette. Tankane og medkjensla vår går til alle som har mista nokon i ulykka, seier han.

Flest kenyanarar blant offera

Blant dei 157 omkomne i ulykka var òg fleire studentar og barn. 32 av dei døde var frå Kenya, blant dei tidlegare generalsekretær i fotballforbundet i landet, Hussein Swaleh.

18 av dei omkomne var frå Canada, blant dei professor Pius Adesanmi, som var på veg til eit møte i Nairobi, medan 9 av offera var etiopiske.

Ruta med Ethiopian Airlines frå Europa er ein av dei raskaste og mest effektive til Nairobi, med flybyte i Addis Abeba. Morgonflyet til Nairobi korresponderer mellom anna med flya frå dei nordiske hovudstadene.

Dei svarte boksane funne

Både taleregistratoren og ferdskrivaren frå flyet er funne, opplyste Ethiopian Airlines måndag. Dei kan gi etterforskarane svar på kvifor flyet styrta.

Flystyrten skjedde seks minutt etter at flyet tok av frå Addis Abeba. Flyet gjekk ned nær byen Bishoftu, 50 kilometer søraust for den etiopiske hovudstaden.

Ifølgje Ethiopian Airlines melde flygaren om problem kort tid etter avgang og bad om å få returnere til flyplassen. Flyselskapet valde å setje alle Boeing 737 Max 8-maskiner på bakken etter ulykka. Det same har Cayman Airways valt å gjere. Kinesiske styresmakter bad måndag innanlandske flyselskap om å ikkje bruke flytypen inntil vidare.

Norwegian har 18 slike fly

Norwegian har førebels ikkje planar om å setje dei 18 flya sine av denne typen på bakken.

– Alle 737 Max 8-flya våre flyr som normalt. Vi er som alltid i tett dialog med Boeing og rettar oss etter dei og tilrådingane frå luftfartsstyresmaktene. Tryggleiken til passasjerane våre kjem alltid først, seier Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer til NTB.

Eit fly av same typen frå det indonesiske selskapet Lion Air styrta i oktober i fjor. Då omkom 189 menneske.

