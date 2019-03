Fleire likskapar mellom flystyrtane i Etiopia og Indonesia

utenriks

Flystyrten i Etiopia søndag har igjen ført til spørsmål om sikkerheita rundt Boeings populære 737 MAX-fly.

Flyet som styrta søndag og kosta 157 menneske livet, er eitt av dei mest moderne, ein 737 MAX 8-maskin, og vart levert i november i fjor. Det er same type fly, frå selskapet Lion Air, som styrta i Indonesia i oktober då 189 menneske omkom.

Den amerikanske professoren i luftfartssikkerheit, William Waldock, er ein av dei som meiner at det vil vekkje mistanke rundt sikkerheita på flytypen fordi den same typen fly krasja på same måte, med nasen først, og etterlét vraket i småbitar.

– Etterforskarar har ikkje stor tru på tilfelle, seier han.

Han får støtte frå Alan Diehl, tidlegare etterforskar for National Transport Safety Board (NTSB). Diehl meiner at likskapane, mellom anna at mannskapet på begge flya raskt etter avgang merkte at noko var feil, «klart tyder på eit potensielt kontrollproblem» med det etiopiske ruteflyet.

Samtidig påpeikar han at årsaka til styrten kan vere mange, til dømes motorproblem, pilotfeil, vektbelasting, sabotasje eller fugleangrep.

– Vent på svar

Grunnleggjaren av Aviation Safety Network (ASN), som fører statistikk over flyulykkene i verda, meiner det er for tidleg å trekke parallellar til flystyrten i Indonesia.

– Eg håpar folk vil vente på det første resultatet av etterforskinga i staden for å trekke forhasta konklusjonar basert på dei få faktuma vi veit no, seier Harro Rante.

Flyet i Indonesia styrta etter at naudsystemet ved ein feil starta opp og aktiverte autopiloten som styrte flyet nedover. Flygarane hadde ikkje kunnskap om korleis dei kunne overta kontrollen manuelt.

Måndag sa leiaren for Indonesias transporttryggingskomité (KNKT) Soerjanto Tjahjono at dei vil tilby seg å hjelpe Etiopia å etterforske flystyrten.

Blir sett på bakken

Ethiopian Airlines har sagt at det ikkje vart funne nokon feil under vedlikehaldssjekken før avgang søndag.

Måndag morgon lokal tid melder dei på Twitter at dei har valt å setje alle MAX 8-fly på bakken.

– Sjølv om vi ikkje kjenner til årsaka til ulykka, har vi valt å setje denne flytypen på bakken som eit tryggingstiltak, skriv selskapet.

Ifølgje den kinesiske avisa Caijing som siterer ei anonym kjelde, har også Kina bedt alle innanlandske flyselskap om å gjere det same. Dei har også bedt flyselskapa om å setje MAX 9-flya på bakken.

Boeing har ikkje kommentert enkeltsakene, men uttalte til AFP at «flytypen er like trygg som andre fly», då spekulasjonane rundt sikkerheita starta.

Boeing har levert rundt 350.737 MAX-fly og har over 5.000 fleire under bestilling.

(©NPK)