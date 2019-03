Krise i brexitsamtalane

utenriks

Forhandlarane held kontakten på ekspertnivå. Men ingen nye møte er planlagt på politisk nivå, opplyser EU-kommisjonen.

I Downing Street blir situasjonen beskriven som «fastlåst». Storbritannias statsminister Theresa May og sjefen i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, snakka saman på telefon søndag kveld, men droppa planane om å møtast måndag.

Dermed er håpet meir eller mindre ute om at ei ny semje kan bli lagt fram i tide til den planlagde avstemminga om utmeldingsavtalen i Underhuset tysdag kveld.

Tilleggsdokument

Det EU og Storbritannia har forhandla om, er eit nytt tillegg til utmeldingsavtalen. Dette tillegget har vore meint å roe britiske folkevalde om dei kontroversielle løysingane for irskegrensa i avtalen.

Men EU og Storbritannia har stått langt frå kvarandre i diskusjonane om kva som bør stå i dokumentet.

Ambassadørar frå EUs medlemsland vart innkalla til hastemøte klokka 11 måndag formiddag for å bli oppdaterte om situasjonen. EUs forhandlingsleiar Michel Barnier var svært ordknapp då han kom ut frå møtet.

– Eg vil ikkje gi kommentarar, sa Barnier då han hasta forbi den frammøtte pressa saman med nestkommanderande Sabine Weyand og den mektige generalsekretæren i EU-kommisjonen, Martin Selmayr.

Vurderer plan B

Utan semje blir det rekna som svært sannsynleg at utmeldingsavtalen vil bli stemt ned på nytt.

Samtidig aukar faren for at heile avstemminga kan bli avlyst.

Den britiske avisa The Times skriv at konservative parlamentarikarar i helga har bedt May om å stoppe den planlagde avstemminga og gå inn for ein plan B i staden. Den alternative planen går ut på å halde ei avstemming om kva for endringar Underhuset krev i avtalen for å kunne godkjenne han.

Tanken er ifølgje The Times' kjelder at ein klar bodskap frå Underhuset om kva fleirtalet er villig til å støtte, vil auke pressa på EU i forhandlingane.

EU krev klar beskjed

Men heller ikkje EU er framand for tanken. EUs president Donald Tusk har nemleg gått langt i antyde at nettopp eit slikt vedtak, der dei folkevalde i Underhuset gir utmeldingsavtalen støtte «med vilkår», kan vere akkurat det som trengst.

Då Tusk hadde eit møte med May i samband med det europeisk-arabiske toppmøtet i Sharm el-Sheikh i slutten av februar, skal han ha fortalt den britiske statsministeren at det EU no treng, er klar beskjed frå britisk side.

Etter det NTB kjenner til, var bodskapet til EU-presidenten at May må legge fram eit forslag som ho kan «bevise» at vil få fleirtal.

– Vi vil at Storbritannia skal vise korta først denne gongen, forklarte ei EU-kjelde etter møtet.

