Norwegian set ikkje sine Boeing 737 MAX på bakken

Norwegian har ifølgje si eiga flåteoversikt 15 fly av typen 737 MAX.

– Alle våre 737 MAX 8-fly flyg som normalt. Vi er, som alltid, i tett dialog med Boeing og held oss til tilrådingane deira. Sikkerheita til passasjerane våre kjem alltid først, seier Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer i ei fråsegn, skriv E24.

Norwegian bruker 737 MAX på transatlantiske ruter mellom USAs austkyst og Irland, Nord-Irland og Skottland.

Ingen kommentarar frå Boeing

Den kinesiske avisa Caijing siterer ei anonym kjelde og melder at luftfartsverket har bedt luftfartsdepartementet om å suspendere drifta av flytypen 737 MAX.

Ifølgje Boeings nettsider, som nyheitsbyrået Bloomberg refererer til, har mellom anna flyselskapet China Southern Airlines 16 fly av typen Boeing 737 MAX og har bestilt ytterlegare 34. I tillegg har China Eastern Airlines 13, medan Air China har 14. Også andre kinesiske selskap har fly av same type.

Nettsida AirlineGeeks melder at det klokka 9 måndag morgon lokal tid ikkje er nokon fly av typen 737 MAX 8 eller 9 i drift i Kina. Nettstaden skriv på Twitter at det stør opp under dei ubekrefta påstandane som har komme.

Boeing har førebels ikkje kommentert saka.

157 omkom

Flystyrten i Etiopia søndag morgon skjedde seks minutt etter at 737-maskina tok av frå hovudstaden Addis Abeba med kurs for Nairobi. Flyet gjekk ned nær byen Bishoftu, 50 kilometer søraust for Addis Abeba. Alle dei 149 passasjerane og besetninga på åtte mista livet.

Ifølgje flyselskapet melde flygaren om problem kort tid etter avgang og bad om å få returnere til flyplassen.

Flyet som styrta søndag er den meste moderne versjonen, nemleg 737–8 MAX, og vart levert i november i fjor. Det er same type fly som eit indonesisk fly frå selskapet Lion Air som styrta i oktober då 189 menneske omkom.

