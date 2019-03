WHO lanserer strategi mot «uunngåeleg» influensapandemi

utenriks

Ifølgje tal frå organisasjonen blir éin milliard menneske årleg ramma av influensa. WHO seier sjukdommen er ein av dei største helseutfordringane i verda.

I den nye strategien for 2019 til 2030, som dei lanserte måndag, vil WHO prøve å hindre sesongbasert influensa, stoppe virus frå å spreie seg frå dyr til menneske, og førebu verda på ein ny pandemi.

– Faren for ein ny influensapandemi er til stades heile tida, seier WHO-leiar Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Under lanseringa av den nye strategien understrekar WHO behovet for å vere førebudd på ein ny pandemi. Dei meiner det vil bli langt dyrare å la vere.

– I ei så samanfletta verd er ikkje spørsmålet om vi vil få ein ny pandemi, men når, seier Ghebryesus.

WHO tilrår årleg vaksinasjon, særleg i risikogrupper og blant helsepersonell, som den mest effektive måten å hindre influensasmitte.

Den førre influensapandemien var i 2009. Då døydde rundt 18.500 menneske i 214 land av svineinfluensa. På 1900-talet var det tre større influensapandemiar. Spanskesjuka i 1918 er den mest kjente, og tok livet av fleire titals millionar menneske globalt.

