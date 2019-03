Boeing oppdaterer programvara på MAX-flya

utenriks

Luftfartstilsyn FAA krev at Boeing så snart som mogleg endrar programvara som skal motverke at flyet steglar, men meiner ikkje at situasjonen er så kritisk at flya bør settast på bakken.

Sidan Ethiopian Airlines' Boeing 737 MAX 8-maskin styrta på veg til Nairobi søndag med 157 menneske om bord, har ei rekke land og flyselskap sett MAX-flya sine på bakken inntil vidare.

Singapore har lagt ned forbod mot flyet i sitt luftrom, og Kina har gitt beskjed til flyselskapa i landet som har slike fly, om å la dei stå inntil vidare. Det same har Indonesia.

Ethiopian Airlines sjølv har tatt dei fire attverande flya dei har av MAX-typen ut av trafikk, og ei lang rekke andre selskap har òg gjort det, blant dei Royal Air Maroc, Aeromexico, Gol Airlines i Brasil og sørafrikanske Comair.

Flygarane i Aerolineas Argentinas nektar å fly denne flytypen fram til årsaka til ulykka i Etiopia er avklart.

Norwegian, som har 18 fly av MAX-typen og 90 i bestilling, har likevel ingen planar om å la vere å bruke flytypen, og det har heller ikkje TUI, som mellom anna bruker flyet på ruter til Kanariøyane.

Ulykka var den andre på fire månader for den flunkande nye flymodellen. På same måte som med eit Lion Air-fly i Indonesia i oktober, der 189 menneske omkom, melde piloten om problem under oppstiginga og flyet styrta få minutt etter avgang.

(©NPK)