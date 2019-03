May tryglar om støtte til brexitavtalen

utenriks

Den britiske statsministeren møtte med hås stemme i Underhuset tysdag ettermiddag for å forsvare den splitter nye semja med EU.

Ho åtvara dei folkevalde på det kraftigaste mot å seie nei på nytt.

– Viss denne avtalen ikkje får fleirtal i kveld, kan brexit gå tapt, sa May.

Sterk motstand

Men fleirtalet for avtalen byrja i realiteten å rakne allereie før May fekk ordet.

Labour konkluderte allereie kort tid etter at den nye semja med EU vart presentert seint måndag kveld.

– Statsministeren har mislykkast med forhandlingane, sa opposisjonsleiar Jeremy Corbyn.

Tysdag ettermiddag mista regjeringa dessutan støtta frå det nord-irske unionistpartiet DUP, som May er avhengig av for å ha fleirtal i Parlamentet. Slik DUP ser det, har May gjort framsteg i forhandlingane med EU, men ikkje nok til at avtalen kan godkjennast.

Den same konklusjonen har ERG, ei vektig gruppe EU-kritikarar i Mays eige konservative part, i komme fram til.

Juridisk analyse

Sjølve nådestøyten vart ein juridisk analyse av semja som regjeringsadvokat Geoffrey Cox la fram like i forkant av debatten tysdag.

Cox gav dei folkevalde eit klart råd om å stemme for avtalen.

Men bodskapen til regjeringsadvokaten var djupt tvitydig, og i sjølve analysen sådde han alvorleg tvil om i kva grad semja med EU held vatn juridisk.

Siste sjanse

– I politikken får du nokre gonger ein ny sjanse. Det som tel, er kva du gjer med denne andre sjansen. For det blir ingen tredje sjanse, sa Juncker då han og May la fram semja måndag kveld.

– Det blir ingen nye forhandlingar. Dette er alt, sa han.

Tilleggsdokument

Avrøystinga tysdag kjem etter at eit knusande fleirtal på 432 mot 202 parlamentarikarar stemte mot avtalen då han kom opp til avrøysting for første gong i januar.

Endringa denne gongen er at avtalen har tre nye tilleggsdokument som er meint å roe dei britiske folkevalde i høve til dei kontroversielle løysingane i avtalen for grensa mellom Irland og Nord-Irland.

Seier parlamentarikarane likevel nei, må dei folkevalde velje mellom pest og kolera, ifølgje May: enten ei utmelding utan avtale eller ei utsetjing.

Åtvarar mot konsekvensane

Det første alternativet kjem til å utløyse eit kraftig økonomisk sjokk med risiko for styrkte krav om skotsk lausriving og irsk gjenforeining, ifølgje May.

Ei utsetjing kan på si side berre forlenge uvissa utan å løyse nokon av problema i seg sjølv.

I tillegg risikerer Storbritannia at EU stiller ubehagelege vilkår for å gå med på forlenginga, ifølgje May.

Men det vil ikkje nytte å skulde på EU, la ho til.

– Ansvaret vil ligge i dette huset, sa May.

– Eg håper oppriktig at Underhuset ikkje vil stille seg sjølv i ein slik situasjon.

