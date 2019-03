Tyskland stenger luftrommet for 737 Max 8

utenriks

Fleire land og flyselskap har sett den amerikanske flytypen på bakken etter flyulykka som kravde 157 menneskeliv i Etiopia søndag.

Årsaka til ulykka er ikkje fastslått, og Boeing peiker på at det ikkje er nokon grunn til å stanse flygingane. USA er blant landa som ikkje har stengt luftrommet for det toppmoderne Boeing-flyet.

Det amerikanske luftfartstilsynet FAA kravde måndag at Boeing så snart som råd endrar programvara som skal motverke at den ulykkesramma flytypen steglar. Men FAA meiner ikkje at situasjonen er så kritisk at flya bør setjast på bakken.

