Halvparten av britane vil kvitte seg med May

50 prosent svarer at dei meiner May bør gå av. 32 prosent meiner ho bør fortsetje som statsminister. Blant Mays eigne Tory-tilhengarar meiner 25 prosent at ho bør gå av, skriv Politico.

Målinga er gjennomført blant 500 personar, berre timar etter at Mays brexitavtale for andre gong vart avvist i Underhuset tysdag kveld.

Målinga viser òg veksande støtte for ein brexit utan avtale og ei ny folkerøysting, og for å bli verande i EU.

42 prosent meiner nyval kan løyse brexit-floken, medan 38 prosent meiner det ikkje har noko for seg. Meiningane er ulike i dei to store partia – 76 prosent av dei konservative veljarane er imot nyval medan 67 prosent av Labour-veljarane ønsker nyval.

47 prosent svarer at Underhuset bør sjå bort frå ein brexit utan avtale. 35 prosent meiner Underhuset bør stemme i favør av å forlate EU utan avtale.

44 prosent meiner forhandlingsperioden bør utsetjast. 39 prosent er imot å forlenge artikkel 50. 52 prosent av dei som støttar utsetting meiner ein periode på éin månad er akseptabel. Støtta fell til 44 prosent viss det skulle dreie seg om ei utsetting på tre månader.

