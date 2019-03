Pakistan skryter av eigenutvikla missil

utenriks

I ei fråsegn onsdag fortel sjefen for Pakistans luftvåpen at dei har gjennomført ei vellykka avfyring av eit eigenutvikla missil. Våpenet vart avfyrt frå eitt av jagarflya av typen JF-17.

Missilet blir omtalt av militærmakta som «smart» og med ei evne til å treffe mål med stor nøyaktigheit både om dagen og om natta.

Kunngjeringa om det nyutvikla våpenet kjem berre få dagar etter at Pakistan og India rasla med våpena i ein ny grensetvist i det omstridde Kashmir-området. Pakistan hevdar at dei skaut ned to indiske fly og tok ein pilot til fange. Piloten vart seinare send tilbake til India.

– Pakistan er fredselskande land, men vi vil svare med full styrke dersom vi blir angripne av ein fiende, seier sjef for luftstridskreftene i landet, Mujahid Anwar.

