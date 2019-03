Storbritannia ventar lågare vekst

utenriks

Hammond la onsdag fram vårbudsjettet for det britiske Parlamentet. Nedjusteringa av den forventa veksten kjem av uvissa rundt brexit og ei generell oppbremsing i den globale økonomien.

Hammond viste til at Parlamentet tysdag kveld hadde stemt ned forslaget til endå ein brexitavtale.

– Avstemminga i går kveld la ei sky av uvisse over økonomien i landet, og den viktigaste oppgåva vår her i Parlamentet er å løfte vekk denne uvissa, sa Hammond til dei folkevalde.

Han la til at i tilfelle britane blir ståande utan nokon avtale med EU, kan det innebere eit samanbrot i økonomien på kort og mellomlang sikt. På lang sikt ser han for seg konsekvensar som høgare arbeidsløyse, lågare lønningar og høgare prisar.

For 2020 sa Hammond at regjeringa ventar ein vekst i BNP på 1,4 prosent, og at han vil stige til 1,6 prosent for 2021. Det siste er ei oppjustering frå ein forventa vekst på 1,4 prosent i 2021.

