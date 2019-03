Auke i talet på utanlandske barn i leirar i Nordaust-Syria

utenriks

Til saman 3.580 utanlandske barn er i tre ulike leirar for fordrivne menneske i regionen, viser ein ny rapport frå Redd Barna. Barna kjem frå 30 ulike land. 3.303 av dei er under tolv år og 2.045 er under fem år.

75 barn har mista livet på veg til desse leirane, ifølgje rapporten. For barna som overlevde flukta, er matmangel og sjukdom utbreidd.

Redd Barna ber opphavslanda om å repatriere barna og mødrene deira, i staden for å ta frå mødrene statsborgarskap.

– Spesielt dei yngste barna som har vorte redda ut av dei siste attverande IS-områda, lid av underernæring og emosjonell naud etter det dei har vore gjennom, seier landdirektør Sonia Khush i Redd Barna.

Etter kvart som IS har vorte nedkjempa, har tusenvis av kvinner og barn flykta frå Baghouz på landsbygda aust i Syria, som har vore den siste bastionen til kalifatet og IS-krigarane.

Så langt har Russland tatt tilbake barn og plassert dei hos familiemedlemmer eller i fosterheimar. Frankrike, Belgia og Storbritannia har kvidd seg for å hente dei mindreårige statsborgarane sine. Dette gjeld òg Noreg.

(©NPK)