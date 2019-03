Facebook-tenester på veg tilbake etter eit halvt døgn

utenriks

Frustrasjonen breier om seg blant Facebook-brukarar som sidan onsdag kveld har opplevd tekniske problem og manglande tilgang til eigne brukarkontoar.

På downdetector.com, ein nettstad som følgjer med på nedetida til andre nettstader, har mange brukarar av Facebook, Messenger, WhatsApp og Instagram skrive at dei er ramma. Først var det i Europa og Nord-Amerika at brukarane melde om dette onsdag. Seinare spreidde problema seg til Australia, Asia og Sør-Amerika.

– Eg har aldri sett Facebook nede så lenge. Elleve timar, og problema held fram globalt, skriv ein oppgitt brukar.

– Dette er ille. Det er ikkje noko morosamt i det heile, skriv ein annan.

– Ikkje nettangrep

Torsdag var tilgangen tilbake for mange, men ein del brukarar melde framleis om problem i Europa, USA og nokre stader i Asia. Facebook sjølv har ikkje kommentert saka sidan natt til torsdag norsk tid.

– Vi er klar over at nokre brukarar for tida har problem med tilgang til Facebook-appane. Vi jobbar med å løyse saka så fort som mogleg, skreiv selskapet på den konkurrerande tenesta Twitter.

Facebook avviste der at det ikkje dreier seg om eit såkalla tenestenektangrep (DDoS). Dette er nettangrep som kan hindre at brukarane av ei teneste får tilgang.

Facebook har 2,3 milliardar månadlege brukarar som kommuniserer med kvarandre, deler stort og lite, skaffar seg informasjon og opprettar ny kontakt.

Etterforsking

Problema det siste døgnet skjedde samtidig som New York Times melder at amerikansk påtalemakt etterforskar datautvekslingsavtalar som Facebook hadde inngått med minst to mobilprodusentar.

Ifølgje avisa hadde begge selskapa via avtalane med Facebook fått tilgang til personopplysningar om fleire hundre millionar brukarar.

Facebook beskriv sjølv avtalane som ufarlege verktøy som gjorde det mogleg for mobilprodusentane å tilby Facebook-tenester til brukarane sine før Facebook hadde utvikla ein eigen mobilapp.

Avisa skriv at det er uklart når etterforskinga starta og kva hovudmålet er. Facebook har ikkje svart på førespurnadene til avisa om å kommentere saka.

