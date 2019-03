Svarte boksar frå styrta fly sende til Frankrike

utenriks

– Ein etiopisk delegasjon frå havarikommisjonen har floge ferdskrivaren og taleregistratoren til Paris i Frankrike for etterforsking, skriv flyselskapet på Twitter.

157 menneske omkom i Etiopia då eit Boeing 737 MAX 8-fly styrta søndag. I Indonesia døydde 189 personar då eit fly av samme type styrta i fjor haust.

Torsdag rådde Boeing til at alle MAX 8-fly blir sette på bakken. Avgjerda kom etter at også USA stengde luftrommet sitt for den ulykkesramma modellen. Rundt 42 nasjonar hadde til då mellombels stansa bruken av flytypen.

(©NPK)