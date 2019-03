utenriks

Scott Morrison kallar den mistenkte gjerningsmannen ein «ekstremistisk, høgrevridd, valdeleg terrorist».

Totalt fire personar, tre menn og ei kvinne, er arrestert etter at to moskear vart angripne i Christchurch på New Zealand. Hundrevis skal ha vore i den eine moskeen, og det blir meldt om svært mange drepne.