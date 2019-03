40 drepne i terrorangrep mot moské på New Zealand – tre arresterte

utenriks

To menn og ei kvinne er arresterte i samband med skytinga som fann stad like etter at fredagsbønna starta rundt klokka 13.40 i Noor-moskeen i Christchurch. 40 personar mista livet, medan 48 er skadde, ifølgje Radio New Zealand (RNZ).

Eit vitne fortel RNZ at ein mann ikledd militærjakke, hjelm og briller, gjekk inn i moskeen og avfyrte skota.

– Det var eit nøye planlagt angrep, men verdiane våre kan ikkje bli svekt av dette angrepet. Eg fordømmer ideologien til personane som stod bak dette. Dei valde kanskje oss, men vi avviser dykk fullstendig, sa New Zealands statsminister Jacinda Ardern.

Fredagsbønn

Fredagsbønna er ei bønn der muslimar verda over kvar veike samlast i nærliggjande moskear. I det fredagsbønna byrja i Noor-moskeen i Christchurch, avfyrte ein av gjerningsmennene skot mot folkemengda. Ifølgje leiar Mustafa Farouk i ein muslimsk paraplyorganisasjon på New Zealand, kan så mange som 500 ha vore i Noor-moskeen då skytinga fann stad.

– Eg såg døde menneske overalt, siger vitna Len Peneha.

Kort tid seinare kom det melding om skyting i ein annan moske, Linwood-moskeen, i same by. Då politiet i tillegg fekk kontroll på fleire bombebilar rundt omkring i byen, valde dei å sperre av skular og gater.

Også Cathedral Square vart sperra, der tusenvis av elevar og studentar skulle halde ei klimamarkering. Politioverbetjent Mike Bush uttalte at «det blir ikkje meir alvorleg enn dette».

Fordømmer terror

Politiet opplyste først at tre menn og ei kvinne var arresterte, men statsminister Jacinda Ardern siger ein av dei er sjekka ut av saka. Ein av dei antatte gjerningsmennene er ein australsk høgreekstrem terrorist, opplyser Australias statsminister Scott Morrison.

– Eg fordømmer det valdelege, høgreekstreme terrorangrepet som tok livet av så mange uskuldige newzealendarar i det dei på fredeleg vis skulle praktisere trua si i moskeane i Christchurch, skriv Morrison på Twitter.

Dette er ein av dei mørkaste dagane i New Zealands historie, siger statsminister Ardern etter massakren.

– Mange av dei som er ramma av denne skytinga, kan ha innvandrarbakgrunn eller til og med vere flyktningar. Dei har velta å gjere New Zealand til heimen sin og New Zealand er heimen deira. Dei er oss. Personane bak denne valden, er ikkje oss. Dei har ingen plass i New Zealand, siger ho.

Åtvarar mot video

Newzealandsk politi åtvarar mot å dele ein video som skal vise ein glattbarbert kvit, korthåra mann som køyrer til ein moske der han byrjar å skyte i det han går inn i bygningen. AFP har analysert videoen som vart direktesendt på Facebook Live og konkludert med at han er ekte. Videoen er likevel ikkje verifisert av politi eller andre.

– Vi oppfordrar på det sterkaste til at videolenkja ikkje blir delt. Vi jobbar med å få fjerna alle opptak, uttalar politiet vidare.

