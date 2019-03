Dyrepark i Berlin viser fram isbjørnunge

utenriks

Isbjørnen, som vart fødd i desember, har førebels ikkje fått noko namn. Det er ei hoe.

Fredag slapp ho for første gong ut frå innandørsinnhegninga si, og ho fekk lov til å leike saman med mor si, Tonja, i kuldebassenget til dyreparken.

Dyreparken opplyser at babyen no skal sleppast ut dagleg, slik at publikum kan få sjå han.

Tierpark Berlin har dei same eigarane som den andre dyrehagen i Berlin, som husa den kjente isbjørnen Knut. Knut rakk å bli avbilda på omslaget til Vanity Fair før han døydde av sjukdom som fireåring i 2011.

(©NPK)