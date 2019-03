Israelsk flyangrep mot 100 mål på Gazastripa

utenriks

– Kampfly, helikopter og andre luftfartøy angreip gjennom natta rundt 100 terrormål som tilhøyrer terrororganisasjonen Hamas på Gazastripa, heiter det i ei fråsegn frå den israelske hæren (IDF) fredag morgon.

Eit kontorbygg som visstnok vart brukt av Hamas for å koordinere angrep på den okkuperte Vestbreidda var blant måla, ifølgje fråsegna.

Eit anna mål blir omtalt som Hamas' «største produksjonsstad av rakettar på Gazastripa» og var ifølgje fråsegna eit anlegg lokalisert under bakken. Også eit senter for Hamas' drone-program vart treft, ifølgje IDF.

Ei tryggingskjelde på Gazastripa seier luftangrepa ramma over 40 stader, mellom anna basar som tilhøyrer både Hamas og gruppa Islamsk jihad. Eit par vart såra då huset deira vart skadd i Rafah sør på Gazastripa, ifølgje den palestinske kjelda.

Fredag morgon vart fleire rakettar skotne mot Israel som svar på luftangrepa. I det sørlege Israel høyrdest luftvernsirener i morgontimane. IDF opplyser at rakettskjoldet hindra to innkommande rakettar. Ingen israelarar er meldt såra.

IDF opplyser at luftangrepa var svar på at to rakettar torsdag vart skotne frå Gazastripa mot Tel Aviv. Den eine raketten vart skoten ned av rakettskjoldet. Det kom ingen meldingar om såra.

Så langt har ingen uttalt at dei stod bak rakettangrepet mot Tel Aviv. Israelske styresmakter meiner Hamas stod bak, men både Hamas og Islamsk jihad har avvist det.

(©NPK)