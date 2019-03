Minst 24 personar omkom i togulykke i Kongo

utenriks

– Vi har funne 24 døde, dei fleste barn. Det er eit førebels tal, sidan fleire av vognene framleis ligg på sida, seier ein av dei offentleg tenestemennene i jernbanepolitiet i Bena Leka, 140 kilometer nord for Kananga, som er ein av dei største byane i Kasai-provinsen, midt i landet.

Dei fleste av dei omkomne var blindpassasjerar som ikkje skulle ha vore om bord på eit godstog.

Leitinga er førebels innstilt over natta. Fleire vogner skal ha falle i vatnet fordi toget var på veg over ei bru over elva Luembe då ulykka hende, medan fem vogner framleis ligg velta over på sida.

Fleire alvorleg skadde vart frakta til sjukehus i Kakenge.

– Vi er overvelda av talet på skadde. Vi jobbar så fort vi kan. Så langt har vi lagt inn 31 personar, uttalte doktor Jean Claude Tshimanga ved Kakenge hospital søndag kveld.

Den nasjonale jernbana i landet har stadfesta ulykka. Det er tredje ulykka på éin månad i det sentrale Kongo. I februar omkom dessutan fem personar i ei passasjertogulykke på ein stasjon i Kalenda.

Togulykker i den tidlegare belgiske kolonien skjer ofte og har ofte høge dødstal på grunn av dårleg vedlikehaldne skjenegangar og gamle togsett frå 1960-talet.

