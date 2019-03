Minst 32 personar omkom i togulykke i Kongo

utenriks

Ifølgje offentlege tenestemenn er det mange barn som har mista livet, og tilstanden til 18 av dei skadde skal vere alvorleg.

Dei fleste av dei omkomne var blindpassasjerar og skulle ikkje ha vore om bord på eit godstog.

Fleire vogner skal ha falle i vatnet fordi toget var på veg over ei bru over elva Luembe då ulykka hende. Denne ligg 140 kilometer nordvest for Kananga, som er ein av dei største byane i Kasai-provinsen i midten av landet.

Fleire alvorleg skadde vart frakta til sjukehus i Kakenge.

– Vi er overvelda av talet skadde. Vi jobbar så fort vi kan, uttalte doktor Jean Claude Tshimanga ved Kakenge hospital søndag kveld.

Den nasjonale jernbana i landet har stadfesta ulykka. Det er den tredje ulykka på éin månad i det sentrale Kongo. I februar omkom dessutan fem personar i ei passasjertogulykke på ein stasjon i Kalenda.

Togulykker i den tidlegare belgiske kolonien skjer hyppig og har ofte høge dødstal på grunn av dårleg vedlikehald av skjenegangar og togsett frå 1960-talet.

(©NPK)