Det opplyser politiet på ein pressekonferanse måndag kveld.

Like før dei stadfesta at den mistenkte gjerningspersonen var arrestert, melde politiet at ein annan mistenkt var arrestert i saka. Det er uklart kva for ei tilknyting vedkommande har til skyteepisoden.

I tillegg til dei tre drepne vart fem personar såra, tre av dei alvorleg, i skytinga måndag formiddag. Motivet er førebels ukjent.