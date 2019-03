New Zealand varslar våpenreform innan ti dagar

utenriks

Regjeringa møttest måndag og statsrådane var i prinsippet samde om å stramme inn regelverket for å eige våpen, men detaljar er enno ikkje på plass, opplyser statsminister Jacinda Ardern.

– Vi har fatta ei avgjerd som vi står samla bak, sa Ardern saman med koalisjonspartnar og visestatsminister Winston Peters.

– Verkelegheita er at etter klokka 13 fredag endra vår verd seg for alltid, og det skal òg våre lover gjere, sa han. Peters, som representerer det populistiske nasjonalistpartiet New Zealand First i den arbeidarpartileidde regjeringa, har til no vore motstandar av å endre våpenlovene.

Ardern kunngjorde måndag også ei gransking av etterretningstenesta i landet.

Australske Brenton Tarrant er sikta for å ha stått bak massakren fredag. Han var ikkje i søkelyset til etterretningstenesta, men politiet har uttalt etter angrepet at det var godt planlagt. Det er bekymring for om New Zealands etterretningsteneste har fokusert for mykje på muslimar i arbeidet med å avdekke og hindre tryggingsrisikoar.

Så langt er 50 personar stadfesta drepne i terrorangrepa mot moskeane Al Noor og Linwood i Christchurch.

