Pentagon avviser at USA vil behalde 1.000 soldatar i Syria

Wall Street Journal melde søndag at slike planar fanst, og avisa oppgav å ha kjelder i det amerikanske forsvarsdepartementet.

Nokre timar etter kom kontrabeskjeden frå USAs forsvarssjef Joseph Dunford, mellom anna formidla vidare på Twitter av Washington Examiner:

– Ein påstand i kveld frå ei større amerikansk avis om at det amerikanske militæret jobbar med planar om å behalde nærare 1.000 mannskap i Syria er ikkje rett. Det har ikkje vore nokon endringar i planane som vart kunngjort i februar, og vi fortset å setje i verk ordren frå presidenten om trekke ut amerikanske styrkar til eit attverande nærvær, heiter det i ei melding frå Dunford.

Langdryge forhandlingar med Tyrkia, med europeiske allierte og med USA-støtta kurdiske styrkar har så langt ikkje ført til semje om å danna ein tryggingssone i det nordaustre Syria, noko som var ein del av Trumps plan for å trekke alle amerikanske soldatar ut av Syria.

At USA skulle ønske å behalde 1.000 soldatar i Syria, ville vore stikk i strid med kva president Donald Trump sa då han for få månader sidan kunngjorde at han ville trekke alle amerikanske soldatar ut av det krigsherja landet.

