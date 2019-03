Politisjefen i Paris får sparken etter uro

utenriks

Politisjef Michel Delpuech (66) vil bli erstatta om få dagar, opplyser statsminister Édouard Philippe. Det skjer etter kraftig uro i den franske hovudstaden i helga.

Statsministeren varsla òg at det kan komme eit forbod mot demonstrasjonar i område som tidlegare er ramma hardt av øydeleggingar under markeringane til rørsla dei gule vestane. Eitt slikt område er Champs-Élysées i Paris. Det vil skje viss styresmaktene blir oppmerksam på at ekstremistar planlegg valdelege aksjonar, seier Philippe.

I helga gjekk det veldig for seg då gule vestar-aksjonistar støtte saman med politi under nye demonstrasjonar i Paris. Butikkar vart plyndra og ein bank vart sett i brann.

(©NPK)