Sikta etter moskémassakren vil representere seg sjølv i retten

utenriks

Det melder avisa New Zealand Herald måndag.

Den oppnemnde advokaten Richard Peters, som representerte sikta Brenton Tarrant i retten laurdag, stadfestar overfor avisa måndag at han ikkje lenger kjem til å ha denne oppgåva.

Peters seier at hans medverknad i saka var over etter innsatsen laurdag og at Tarrant har sagt opp advokaten. Tarrant skal ha sagt til Peters at han vil bruke retten han har til å representere seg sjølv framover, men forklarte ikkje kvifor.

– Eg antar bakgrunnen er at han trur jobben vil bli gjort betre av han sjølv. Det er mi gjetting, seier Peters.

Peters seier Tarrant verkar å vere klar over kva avgjerda han tok inneber og at han ikkje verka mentalt ustabil, utover dei ekstreme standpunkta som har komme til uttrykk frå Tarrant så langt.

Talarstol

Peters påpeikar at å seie han opp kan verke irrasjonelt. Men å velje å representere seg sjølv, kan vere ein måte å gi seg sjølv meir taletid i retten på, og Peters trur det er hensikta.

Om Tarrant fungerer som sin eigen forsvarar i ei straffesak mot han, kan han bruke den høgprofilerte straffeforfølginga til å fremme eigne meiningar. Tarrant har beskrive desse i eit manifest spreidd før skytinga på fredag. Peters trur Tarrant ønsker publisitet, og at det truleg vil vere slik han vil legge opp rettssaka.

– Det blir opp til dommaren i retten å handtere det. Retten er ikkje ein stad for å legge fram meiningar. Det er ein stad for å fastslå uskuld eller skuld, seier Peters, som vidare påpeikar at retten ikkje kjem til å ha mykje sympati med Tarrant viss han brukar rettssaka til å uttrykke eigne ekstreme synspunkt i staden for å halde seg til saka.

Hemmeleg

Peters understrekar at han ikkje hadde nokon problem med å forsvare Tarrant, det er ein del av jobben hans som forsvarar, men innrømmer at det ikkje akkurat er ei daglegdags oppleving.

– I denne saka er det vanskeleg å ha ei nøytral haldning, men du må berre setje det til side og seie «ok, la oss berre gå gjennom ting». Jobben min var rett å slett å møte i retten, gi han råd om rettane hans og informere han om prosedyrane, seier han.

Tarrant er førebels berre sikta for eitt tilfelle av drap, men siktinga kjem truleg til å bli utvida. Han vart varetektsfengsla laurdag fram til 5. april.

Han blir halden på hemmeleg stad, og fengselsvesenet i New Zealand vil ikkje avsløre kvar, utover at det er ein fengselsinstitusjon med topp tryggingsnivå, der han er under observasjon 24 timar i døgnet, heilt skilt frå alle andre innsette.

