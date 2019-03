Fransk minister har likevel ikkje døypt katten Brexit

utenriks

«Eg har enda opp med å kalle katten min Brexit», skreiv Loiseau på den personlege profilen på Facebook i førre veke, med tilvising til Storbritannias nølande veg ut av EU.

Den fornøyelege historia vart først plukka opp av den franske søndagsavisa Le Journal du Dimanche og nådde deretter raskt ut til verdspressa.

No medgir Loiseau at det heile var ein fleip, at ho slett ikkje har døypt katten Brexit og at ho ikkje eingong har ein katt.

– Det var ein spøk, eg har ikkje katt, seier ho til Radio J.

