Krisemøte i Mays regjering

Speakeren i Underhuset utløyste ei konstitusjonell krise i Storbritannia med sjokkavgjerda si måndag.

Bercows avgjerd er at substansielle endringar må til viss brexitavtalen skal leggast fram for avstemming på nytt i inneverande parlamentariske sesjon.

Det lovar dårleg for May, som i utgangspunktet hadde planlagt å legge avtalen fram for avstemming for tredje gong allereie tysdag eller onsdag.

Tysdag formiddag vart regjeringa innkalla til møte for å prøve å finne ein veg ut av krisa.

– Avgjerda til speakeren hevar terskelen og gjer det mindre sannsynleg med ei avstemming denne veka, seier brexitminister Stephen Barclay i eit intervju med Sky News.

Han er likevel ikkje villig til å gi heilt opp. Barclay viser til at speakeren eksplisitt har opna for at ein endra kontekst kan vere nok.

– Du kan ha same forslag, men med andre omstende rundt det, seier Barclay.

Han viser mellom anna til at intense samtalar no er i gang med det nord-irske unionistpartiet DUP, som har nekta å godta avtalen, og antydar at ein avtale med DUP kan vere nok til å seie at omstenda er endra.

