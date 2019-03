Moderat mosjon gir stor effekt

utenriks

Studien omfattar 90.000 personar og viser at dei som går eller held på i hagen frå 10 minutt til ein time i veka, har 18 prosent mindre utsikt til å døy, uansett årsak, enn dei som er sofaslitarar på heiltid.

Blir innsatsen auka til mellom to og ein halv og fem timar i veka med moderat fysisk aktivitet, gjerne brote ned til bolkar på berre ti minutt, blir faren for prematur død redusert med 31 prosent, viser studien.

Dei som verkeleg går inn for det, og mosjonerer meir enn 25 timar i veka, halverer dødsrisikoen. Dei aktivitetane som aukar pulsen og hjarterytmen, som sykling, jogging og konkurranseidrettar, er meir effektive enn annan aktivitet med moderat intensitet innanfor same tidsperiode.

For hjarte- og karsjukdommar åleine vart det ikkje målt nokon ekstragevinst ved å auke innsatsen frå fem til 25 timar i veka, heiter det i studien.

Undersøkinga er utført av forskarar ved Shandong-universitetet i det nordlege Kina. Personane som inngår i studien, budde i USA mellom 1997 og 2008 og deltok i ei nasjonal kartlegging av helse og fysisk aktivitet.

Desse opplysningane vart så stilte opp mot registrerte dødsfall fram til 2011. Forfattarane understrekar at studien byggjer på observasjonar og at det ikkje kan trekkast faste konklusjonar basert på årsak og verknad.

Dei peikar på at dataa byggjer på sjølvrapportering og at dette er ein veikskap ved metoden. Forskarane meiner likevel at det store talet delvis veg opp for denne veikskapen.

(©NPK)