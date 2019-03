Newzealandske selskap fjernar annonsar frå Facebook

utenriks

Måndag oppfordra Association of New Zealand Advertisers (ANZA) og Commercial Communications Council medlemmene sine til å revurdere bruken av reklamepengar.

– Hendingane i Christchurch gjer at spørsmålet må stillast: Viss eigarane av ein nettstad kan målrette reklame mot forbrukarar på mikrosekund, kvifor kan ikkje same teknologi brukast for å hindre denne typen innhald frå å bli strøymt?, heiter det i fråsegna.

– Vi utfordrar Facebook og andre plattform-eigarar til å ta umiddelbare grep for å fjerne hatefullt innhald, før ein ny tragedie blir strøymt på nettet, skriv dei.

Ein australsk bank på New Zealand følgjer oppfordringa:

– Westpac NZ har fjerna all reklame i sosiale medium inntil vidare, inkludert Facebook, og vi kjem til å gå i dialog med sosiale medium-selskap om publisering av skadeleg innhald, skriv den australske banken på Twitter.

David Shanks, leiar for New Zealands medietilsyn, Office of Film and Literature Classification, konkluderte måndag med at det er ulovleg å sjå på, dele eller lagre videoen på New Zealand.

Tysdag følgde statsminister Jacinda Ardern opp då ho sa at gjerningsmannen hadde «ei rekke grunnar» til å utføre handlinga, og at merksemd var blant dei.

– Det er noko vi definitivt kan nekte han, sa ho, og la til:

– Det er ein ting eg kan forsikre dykk om, og det er at eg ikkje kjem til å seie namnet hans, sa Adern.

Facebook har tidlegare opplyst at selskapet dei første 24 timane etter angrepet fjerna 1,5 millionar versjonar av videoen globalt, der 1,2 millionar vart blokkerte ved opplasting.

