Paven godtar ikkje avskjeden til fransk kardinal

utenriks

Talsmann Alessandro Gisotti i Vatikanet seier at pave Frans heller ber kardinalen reise heim til Lyon, der han er erkebiskop, for å gjere det han meiner er best for soknebarna sine.

Kardinalen seier han vil ta seg ein liten permisjon og har bede sin nestkommanderande om å styre erkebispestolen.

Barbarin vart tidlegare i månaden dømt til seks månaders fengsel på vilkår for ikkje å ha namngitt overgriparen. Han vil visstnok anke dommen, men tok likevel turen til Vatikanet for å tilby avskjedssøknaden sin.

I fråsegna tysdag seier Gisotti at Vatikanet føler sterkt med offer for seksuelle overgrep, og religiøse franskmenn som «lever i ei smerteleg tid».

