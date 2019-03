Seks offer utleverte til etterlatne i Christchurch

utenriks

Politiet åtvarar samtidig om at resten av dei etterlatne må belage seg på å vente endå lenger på å få gravlagt sine kjære.

Berre 12 av dei 50 som vart drepne, har hittil vorte tilstrekkeleg identifisert, og ventetida har gjort sorga tyngre å bere for mange.

– Politiet er svært klar over frustrasjonane til familiane knytt til den lange tida som identifiseringsprosessen krev etter terrorangrepet på fredag, seier politiet i ei fråsegn måndag.

– Vi gjer alt vi kan for å utføre dette arbeidet så raskt som mogleg og levere tilbake offera til sine kjære, legg politiet til.

Styresmaktene har enno ikkje offentleggjort noka namneliste over offera, men det har komme fram at barn, kvinner og menn i alle aldrar vart drepne under fredagsbønna i dei to moskeane i Christchurch.

I tråd med muslimsk skikk skal dei døde bli vaska og gravlagde så snart som mogleg, og helst innan 24 timar. Statsminister Jacinda Ardern har uttalt at styresmaktene håper å kunne frigi alle offera innan onsdag.

(©NPK)