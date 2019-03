USA-støtta styrkar i Syria tek IS-base

utenriks

Framrykkinga betyr at den lomma med land som framleis er under IS-kontroll, blir stadig mindre.

– SDF har overtatt makta over leirområdet Baghouz. Dette er inga erklæring om endeleg siger over IS, men eit betydeleg skritt i retning av å gjere slutt på verksemda deira, seier SDF-talsmann Mustafa Bali.

Dei kurdisk-leidde SDF-styrkane tok i førre veke opp att offensiven mot landsbyen Baghouz etter å ha evakuert fleire tusen sivile. Bali seier at kampane er intense og at dei bølgjar litt fram og tilbake.

Men no skal SDF-styrkane, med amerikansk flystøtte, ha sikra seg styringa over ei IS- forlegning ved landsbyen Baghouz. Kurdiske kjelder opplyser at framrykkinga blir bremsa av store minefelt, der IS har grave ned hundrevis av miner.

Baghouz ligg i Eufrat-dalen, nær grensa til Irak.

(©NPK)