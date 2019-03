Karadzic må sone resten av livet i fengsel for krigslovbrot

utenriks

Den bosnisk-serbiske leiaren vart for tre år sidan dømt til 40 års fengsel for folkemord og lovbrot mot menneskja under den tre år lange borgarkrigen i Bosnia frå 1992 til 1995, der 100.000 menneske vart drepne og 2,2 millionar vart gjort heimlause.

I dommen heitte det at Karadzic var på toppen av det militære og politiske leiarskapet i republikken og sentral i utarbeidinga av det ideologiske grunnlaget for den systematiske, etniske reinskinga som skjedde i stor skala.

Karadzic vart funne skuldig på ti punkt, blant dei massakren i Srebrenica, der 8.000 ungdommar og menn vart likviderte og lagde i massegraver. Dommarane meinte òg at han var drivkrafta bak den 44 månader lange kringsetjinga av den bosniske hovudstaden Sarajevo.

Karadzic anka på 50 punkt i dommen og skuldar dommarane for å ha gjennomført ei politisk rettssak mot han. Anken vann likevel ikkje fram i domstolen i Haag, og den seinaste dommen mot han er rettskraftig.

Amerikanske Richard Holbrooke, som døydde i 2010 og som var hovudarkitekt bak Daytona-fredsavtalen frå 1995 som førte til at krigen vart avslutta, skildra i si tid Karadzic som «ein av dei verste og vondaste mennene i verda».

– Han kunne ha fungert som ein god nazist, sa Holbrooke til Der Spiegel etter at Karadzic vart arrestert.

Internasjonalt, og blant bosniske kroatar og muslimar, blir Karadzic sett på som eit monster som var ansvarleg for titusenvis av drap. For mange serbarar var han ein helt.

