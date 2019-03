Orbáns parti kan bli suspendert

utenriks

Medlemspartia i EPP, mellom dei norske Høgre, er onsdag ettermiddag samla i Brussel for å diskutere spørsmålet.

Eit titall parti har før møtet kravd at Fidesz anten må ekskluderast eller blir suspendert. Fidesz blir leidd av statsminister Viktor Orbán i Ungarn.

Tyske CDU, som er det mektigaste partiet i EPP, signaliserer no at suspendering vil vere ei «praktisk» løysing. Også austerrikske ÖVP har tatt til orde for suspendering.

Høgre har på si side kravd at Fidesz må kastast ut av EPP.

«Det er rimelige og alvorlige grunner til å konkludere med at Fidesz bryter EPPs verdier og prinsipper. Partiet har krysset røde linjer og ikke overholdt forpliktelsene som det er enighet om», skreiv statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg i eit brev til EPP-president Joseph Daul tidlegare i mars.

EPP er ein paraplyorganisasjon for konservative og kristendemokratiske parti i Europa.

