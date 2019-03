Sky News: May vil be om kort brexit-utsetting

utenriks

May vil i brevet sitt til EU onsdag berre be om ei kort utsetting, fortel Sky News' politiske korrespondent Tamara Cohen på Twitter.

Ei kort utsetting vil hindre trusselen om avgangar i den britiske regjeringa, men ei slik utsetting vil òg innebere at utsette statsrådar vil vere freda i berre tre månader, skriv ho.

– Etter kaoset i går fortel ei høgtståande regjeringskjelde til meg at folk i dette landet har venta i nesten tre år, at dei er lei av den manglande evna parlamentet har til å fatte avgjerder og at statsministeren deler denne frustrasjonen, skriv korrespondenten.

