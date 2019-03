Tvungen sterilisering av tranpersonar i Japan

utenriks

– At eit medisinsk inngrep blir kravd som eit vilkår for å lovleg anerkjenne kjønnsidentiteten til tranpersonar, bryt med menneskerettsforpliktingane til Japan og strir mot internasjonale medisinske standardar, heiter det i ei pressemelding frå menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch.

Onsdag la organisasjonen fram ein ny rapport som dokumenterer korleis lovgivinga i Japans kjønnsidentitetspolitikk skader tranpersonar som vil bli lovleg anerkjente, men ikkje kan eller vil gå gjennom irreversible medisinske prosedyrar som sterilisering.

– Japan bør halde oppe rettane til transseksuelle menneske og slutte å tvinge dei til å gjennomgå kirurgi for å bli lovleg anerkjente, seier Kanae Doi, Japans direktør for Human Rights Watch.

Rapporten er basert på intervju med 48 tranpersonar, i tillegg til advokatar, helsepersonell og akademikarar frå 14 prefektur i Japan.

I Japan må transseksuelle personar som lovleg ønsker å endre kjønn, møte i ein familiedomstol i samsvar med GID-lovgivinga (Gender Identity Disorder) i landet som vart etablert i 2004. Prosedyren krev at søkarane skal vere single og utan barn under 20 år. Dei må gjennomgå ei psykisk evaluering for å få ein diagnose av «kjønnsidentitetsforstyrring», for så å bli sterilisert.

– Loven er basert på eit utdatert premiss som behandlar kjønnsidentitet som ein såkalla psykisk sjukdom, og bør reviderast raskt, seier Doi.

(©NPK)