New Zealand forbyr alle våpen brukte under massedrapa

Regjeringa på New Zealand hadde varsla at dei ville presentere forslag til våpenreform etter moské-massakrane i Christchurch der 50 menneske vart drepne, men det tar litt tid for det formelle er på plass.

Torsdag kunngjorde statsminister Jacinda Ardern innføringa av eit umiddelbart forbod mot militæraktige halvautomatiske våpen og automatvåpen, og dessutan forbod mot større magasin og modifiseringar. Ardern seier forboda er eit mellombels tiltak for å hindre at folk hamstrar desse produkta i tida fram til ei permanent våpenreform er på plass.

– Kort sagt, alle halvautomatiske våpen brukt i terrorangrepet på fredag, vil bli forbodne i dette landet, seier Ardern.

Ho la til at magasin med høg kapasitet og installasjonar tilsvarande såkalla «bump stocks» også er forbodne. «Bump stocks» er ei innretning som gjer at halvautomatiske våpen i praksis oppfører seg som heilautomatiske våpen, og vart mellom anna brukt av drapsmannen i Las Vegas som tok 58 liv og skadde over 850 menneske i 2017.

Gjerningsmannen førre fredag brukte til saman fem skytevåpen, mellom dei to hagler og to halvautomatiske våpen, ifølgje Ardern. Han brukte òg ekstra store magasin.

Ifølgje Reuters er 29 av dei rundt 50 som vart skadde i angrepet framleis innlagde på sjukehus. Åtte av dei ligg framleis på intensivavdelinga. Mange av dei måtte gjennom fleire operasjonar på grunn av kompliserte skotskadar.

