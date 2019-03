USA kan droppe F-35-leveransar til Tyrkia

utenriks

Det vil i så fall vere snakk om det sterkaste signalet Washington sender til Ankara så langt om at Tyrkia ikkje kan få ha både dei avanserte amerikanskproduserte flya og det russiskproduserte S-400-luftforsvarssystemet.

– S-400 er ei datamaskin. F-35 er ei datamaskin. Ein kan ikkje kopla datamaskina si til datamaskina til motstandaren. Det er i prinsippet det som ville ha skjedd, seier konstituert statssekretær med ansvar for internasjonal sikkerheit, Katie Wheelbarger, i Pentagon til Reuters.

USA har til no ikkje lykkast i å overtale Tyrkia til å snu i synet på kjøp av det russiske systemet. Nato har tidlegare sagt at medlemsland i forsvarsalliansen må få stå fritt til å velje kvar dei vil kjøpe utstyret sitt, så lenge sikkerheit og kompatibilitet blir tatt vare på.

Inga avgjerd er tatt frå USA så langt, men kjelder stadfestar overfor nyheitsbyrået at ein prosess er under vurdering for å stanse flyleveransane til Tyrkia. Landet har ein kontrakt om kjøp av rundt 100 fly av typen F-35.

Tyrkia er, til liks med Noreg, eitt av partnarlanda i kampflyprosjektet.

Viss Tyrkia blir fjerna frå F-35-programmet, vil det dreie seg om ein av dei alvorlegaste krisene i forholdet mellom dei to allierte på fleire tiår, meiner Bulent Aliriza, som er leiar for Tyrkia-spørsmål i tankesmia Center for Strategic and International Studies.

(©NPK)