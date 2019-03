utenriks

– Vi vil aldri tillate at okkupasjonen av Golanhøgdene blir lovleg gjort, sa Erdogan under eit krisemøte i Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) i Istanbul fredag.

Trump skreiv i ei Twitter-melding dagen før at USA bør anerkjenne at Golanhøgdene er ein del av Israel.

Tidlegare har FNs tryggingsråd, med støtte frå USA, slått fast at Golanhøgdene er ulovleg okkupert og annektert. Tryggingsrådet har i fleire resolusjonar kravd israelsk tilbaketrekking frå området.

(©NPK)