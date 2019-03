HRW: Fleire tital drepne i islamistangrep i Burkina Faso

utenriks

– Grufulle handlingar utførte av væpna islamistgrupper i Sahel-regionen nord i Burkina Faso, og av tryggingsstyrkar som følgje av antiterroroperasjonar, har etterlate mengder av drap og ført til omfattande frykt og flukt, heiter det i ein 62 sider lang rapport frå HRW fredag.

– Valden har tvinga titusenvis av landsbybuarar på flukt sidan starten av året, heiter det i rapporten.

– Mengder menneske har vorte drepne i det som ser ut som ei dramatisk forringing av menneskerettssituasjonen i det nordlege Burkina Faso, seier Corinne Dufka, som er HRWs ansvarlege for å halde oppsyn med Sahel-regionen.

– Landsbybuarar lever i frykt fordi både væpna islamistar og regjeringsstyrkar har vist fullstendig forakt for menneskeliv, seier ho.

Over 100.000 menneske har vorte fordrivne frå heimane sine i den fattige tidlegare franske kolonien, over halvparten av dei sidan nyttår, ifølgje FN. Men utviklinga går lenger tilbake i tid – ser ein på Sahel-regionen i heilskap, har rundt 4,3 millionar innbyggarar vorte drivne frå heimane sine, over 1 million av dei berre i fjor, ifølgje FN-tenestefolk.

Jihadistgrupper har styrkt si stilling i det sentrale Mali, Burkina Faso og Niger, og i Tsjad er det opprør i grenseområda.

Sidan 2015 har over 300 personar vorte drepne i islamistangrep i Burkina Faso, og hovudstaden har vorte utsett for tre angrep.

(©NPK)