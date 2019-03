Kinas president krev gransking etter eksplosjon

utenriks

Den kinesiske statskanalen CGTN oppdaterte dødstala fredag, og melde at 47 er omkomne og 90 kritisk skadde. Det blir meldt at 640 personar har fått medisinsk behandling etter den kraftige eksplosjonen, som skjedde rundt klokka 14.50 torsdag.

Eksplosjonen var så kraftig at det på same tid vart registrert eit skjelv med styrke 2,2 i Lianyungang, ein by nær Yancheng der eksplosjonen fann stad.

Vil granske

President Xi er på reise i utlandet og kommenterte ulykka frå Italia natt til fredag, ifølgje den statlege TV-kanalen CCTV.

Presidenten seier Kina må ta fleire førebyggande grep for å unngå ulykker i industrien, særleg i risikofylte næringar, som kjemisk produksjon. Statsminister Li Keqiang gjentok utsegnene. Eksplosjonen er den siste av fleire ulykker, ulykker som har retta merksemda mot sikkerheita rundt industrien i Kina.

Både presidenten og statsministeren seier at det er oppretta nasjonal krisestab og representantar for økologi- og miljødepartementet er sende ut for å kartlegge korleis eksplosjonen vil påverke områda rundt.

Skadedyrkontroll

Fabrikken Tianjiayi produserer middel for skadedyrkontroll og har 195 tilsette, men mange fleire vart altså skadde og ramme av eksplosjonen torsdag.

Videoar frå ulykka viser ein stor flammeball over fabrikken, før tjukk grå røyk stig opp frå staden. Bilde i sosiale medium viste blødande menneske, og flammar som framleis stod opp frå øvste del av fabrikken. Brannmannskap fekk etter kvart kontroll på brannen.

I morgontimane fredag opplyste redningsmannskap at dei hadde henta 88 personar ut frå området, inkludert omkomne.

Heile fabrikkbygg rundt vart slått i bakken og vindauge i bustader og skular i nærleiken vart blåsne ut av trykket frå eksplosjonen.

CGTN melder at skular i område er stengde fredag som følgje av ulykka.

