Rapport: – Oljeselskap bruker milliardar på å hindre klimatiltak

Lobbyverksemda til dei fem største børsnoterte olje- og gasselskapa i verda blir skildra i rapporten frå den britiske organisasjonen InfluenceMap.

Konklusjonen er at ExxonMobil, Shell, Chevron, BP og Total bruker store beløp på lobbyverksemd og forsøk på å stå fram miljøvennlege.

Selskapa brukte til saman over 1 milliard dollar på tre år etter klimatoppmøtet i Paris i 2015, ifølgje rapporten. Summen svarer til 8,5 milliardar kroner.

Nyheitsbyrået AFP har prøvd å få kommentarar frå dei fem oljeselskapa som blir omtalte i rapporten til InfluenceMap.

Berre Shell og Chevron har svart. Begge selskapa avviser at dei opptrer på ein måte som er i konflikt med Parisavtalen.

– Vi har vore veldig tydelege på støtta vår til Parisavtalen og skritta vi har tatt for å møte behovet samfunnet har for reinare energi, seier Shell i ein uttale.

– Strategisk program

1,7 milliardar kroner per år vart visstnok brukt på lobbyverksemd for å kontrollere, hindre eller forseinke tiltak for å kutte utsleppa av klimagassar.

– Fossil energi-sektoren har trappa opp eit ganske strategisk program for å påverke klimaagendaen, seier Dylan Tanner, som leiar InfluenceMap.

Sosiale medium skal ha vorte eit viktig verktøy i forsøket på å påverke opinionen.

ExxonMobil og andre oljeselskap skal mellom anna ha stått bak annonsar i Facebook og på Instagram før kongressvalet i USA i fjor. Her vart det argumentert mot foreslåtte klimatiltak som amerikanske veljarar skulle ta stilling til.

3 prosent

I tillegg bruker selskapa store summar på å verke miljøvennlege. Eit døme er å vise fram prosjekt for utvikling av meir miljøvennlege energikjelder.

Men desse satsingsområda er små samanlikna med olje- og gassverksemda til selskapa. Berre 3 prosent av dei samla investeringane selskapa gjorde i 2019 går til lågutslepps-prosjekt, ifølgje rapporten.

Med unntak av franske Total har alle dei største oljeselskapa brukt mesteparten av lobbymidla sine i USA.

Her har Donald Trump prøvd å fjerne ei lang rekke klima- og miljøtiltak etter at han vart president. I tillegg har han varsla at USA vil forlate Parisavtalen.

